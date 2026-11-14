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Cronaca / Bergamo Città Sabato 14 Novembre 2026
in aggiornamento

Pizzo Paradiso, precipita durante un’escursione: soccorsi in azione

IN QUOTA. L’incidente nella tarda mattinata di sabato 14 novembre, a circa 2.500 metri di quota. In azione due elicotteri e le squadre dei Vigili del fuoco nel territorio di Ornica.

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Redazione Web
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Pizzo Paradiso, precipita durante un’escursione: soccorsi in azione

Grave incidente in montagna nella mattinata di sabato 14 novembre tra Cima Fontane e Pizzo Paradiso, sulle Alpi Orobie a circa 2.500 metri, in una zona situata tra la Valle d’Inferno e la Valle Pianella, nella zona del Pizzo dei Tre Signori, al confine tra Bergamasca e Valtellina. Secondo le prime informazioni, un escursionista sarebbe precipitato lungo un sentiero scosceso a circa 2.500 metri di quota. Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso del 118, il Soccorso alpino e speleologico di Morbegno e quello della Val Brembana. Le operazioni di recupero sono in corso.

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