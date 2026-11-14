Pizzo Paradiso, precipita durante un’escursione: soccorsi in azione

Grave incidente in montagna nella mattinata di sabato 14 novembre tra Cima Fontane e Pizzo Paradiso, sulle Alpi Orobie a circa 2.500 metri, in una zona situata tra la Valle d’Inferno e la Valle Pianella, nella zona del Pizzo dei Tre Signori, al confine tra Bergamasca e Valtellina. Secondo le prime informazioni, un escursionista sarebbe precipitato lungo un sentiero scosceso a circa 2.500 metri di quota. Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso del 118, il Soccorso alpino e speleologico di Morbegno e quello della Val Brembana. Le operazioni di recupero sono in corso.