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Cronaca / Bergamo Città Lunedì 26 Ottobre 2026

Tram T2, da metà novembre le prove sui binari tra Bergamo e Villa d’Almè. Servizio nel 2027

VIABILITÀ. Da novembre i test sulla linea Bergamo-Villa d’Almè, poi il pre-esercizio. Dieci nuovi tram e 16 fermate. Apertura prevista nei primi mesi del 2027.

Lettura 1 min.
Redazione Web
Redazione Web
Tram T2, da metà novembre le prove sui binari tra Bergamo e Villa d’Almè. Servizio nel 2027
Uno snodo cruciale della linea dei tram della Teb, in corrispondenza di Chorus Life la linea si sdoppia: la T1 va verso la Valle Seriana e la T2 verso la Valle Brembana. Il servizio della T2 verrà avviato dopo prove e collaudi nei primi mesi del 2027.

Bergamo

Dai primi giorni di novembre inizieranno i test lungo la nuova linea tramviaria T2 Bergamo-Villa d’Almè. Dopo il completamento dei principali lavori infrastrutturali, nel rispetto delle scadenze del Pnrr, si apre la fase delle verifiche tecniche in vista dell’attivazione del servizio, prevista nei primi mesi del 2027.

Tram T2, da novembre le prime prove tra Bergamo e Villa d’Almè

I primi test interesseranno la tratta tra la fermata BG Bronzetti Arena e Villa d’Almè, nelle ore diurne. Inizialmente i tram saranno trainati a velocità ridotta per verificare il funzionamento del pantografo, della linea aerea di contatto e degli impianti. Gli attraversamenti stradali saranno presidiati da personale tecnico.

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Da metà novembre è previsto il trasferimento progressivo dei dieci nuovi tram dal deposito di Ranica a quello di Petosino. Seguiranno le prove di circolazione autonoma, per verificare l’interazione tra i convogli e l’infrastruttura.

Linea T2, il pre-esercizio tra novembre e dicembre

Tra metà novembre e dicembre inizierà il pre-esercizio, della durata indicativa di un mese. I tram simuleranno il normale servizio tra BG Bronzetti Arena e Villa d’Almè, con verifiche anche sui semafori e sui sistemi di gestione della circolazione. La tratta fino a Bergamo FS resterà esclusa dalle prove per evitare interferenze con la linea T1.

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Bergamo FS, nuovi binari entro dicembre

Entro fine dicembre è previsto il completamento dei nuovi binari 4, 5 e 6 al capolinea di Bergamo FS, sui quali sarà trasferita la T1. Dopo le festività seguiranno i collaudi. Nel primo semestre 2027 proseguiranno i lavori sui binari 1, 2 e 3 e sulla copertura del capolinea.

Quando entrerà in servizio il tram T2

L’apertura al pubblico è attesa nei primi mesi del 2027, subordinata all’esito delle prove e alle autorizzazioni di Ansfisa e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La T2 si estende per 11,5 chilometri e 16 fermate, attraversando Bergamo, Ponteranica, Sorisole, Almè e Villa d’Almè. Realizzata sul tracciato dell’ex Ferrovia della Valle Brembana, sarà affiancata da circa 10 chilometri di pista ciclabile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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