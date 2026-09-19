Nuovi tram T2: 120 persone all’Open day Teb. Corse gratuite con Atb sulla e-Brt - Foto

Open day al deposito Teb di via Tezze a Ranica nella mattinata di sabato 19 settembre dedicato alla cittadinanza nell’ambito della Settimana europea della mobilità. I quattro turni di visita, tutti al completo, hanno coinvolto circa 120 persone tra le 10 e le 12, che hanno potuto accedere a due aree normalmente non aperte al pubblico: il Centro di controllo operativo, da cui vengono gestiti e costantemente monitorati il servizio e i tram, e il Deposito, con l’officina e il rimessaggio dei mezzi. I partecipanti sono stati accompagnati nel percorso dal Direttore di Esercizio Marina Colombi e dall’Amministratore Delegato Gianni Scarfone.

La novità di questa edizione è stata la possibilità di vedere da vicino i nuovi tram elettrici destinati alla Linea T2, attualmente ospitati nel deposito di Ranica. I mezzi, realizzati da Škoda Group, si integreranno ai 14 tram già in servizio sulla Linea T1, portando la flotta complessiva a 24 tram, in grado di viaggiare su entrambe le linee. Con l’entrata in servizio della Linea T2, i nuovi tram saranno trasferiti nel nuovo deposito realizzato in prossimità della fermata di Petosino, destinato al rimessaggio e alla gestione dei nuovi mezzi.

Il Centro di controllo operativo di Ranica, già sede, deposito e officina della Linea T1, rimarrà il cuore operativo di entrambi i servizi tramviari, garantendone il controllo e il monitoraggio. L’iniziativa ha offerto ai cittadini un’anteprima del sistema che accompagnerà l’entrata in funzione del collegamento tramviario tra Bergamo e Villa d’Almè.

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