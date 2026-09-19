Nuovi tram T2: 120 persone all’Open day Teb. Corse gratuite con Atb sulla e-Brt - Foto
L’OPEN DAY. La novità di questa edizione è stata la possibilità di vedere da vicino i nuovi tram elettrici destinati alla Linea T2, attualmente ospitati nel deposito di Ranica. Gratis da Bergamo a Verdellino con Atb per tutta la giornata di sabato.Lettura 1 min.
Open day al deposito Teb di via Tezze a Ranica nella mattinata di sabato 19 settembre dedicato alla cittadinanza nell’ambito della Settimana europea della mobilità. I quattro turni di visita, tutti al completo, hanno coinvolto circa 120 persone tra le 10 e le 12, che hanno potuto accedere a due aree normalmente non aperte al pubblico: il Centro di controllo operativo, da cui vengono gestiti e costantemente monitorati il servizio e i tram, e il Deposito, con l’officina e il rimessaggio dei mezzi. I partecipanti sono stati accompagnati nel percorso dal Direttore di Esercizio Marina Colombi e dall’Amministratore Delegato Gianni Scarfone.
La novità di questa edizione è stata la possibilità di vedere da vicino i nuovi tram elettrici destinati alla Linea T2, attualmente ospitati nel deposito di Ranica. I mezzi, realizzati da Škoda Group, si integreranno ai 14 tram già in servizio sulla Linea T1, portando la flotta complessiva a 24 tram, in grado di viaggiare su entrambe le linee. Con l’entrata in servizio della Linea T2, i nuovi tram saranno trasferiti nel nuovo deposito realizzato in prossimità della fermata di Petosino, destinato al rimessaggio e alla gestione dei nuovi mezzi.
Il Centro di controllo operativo di Ranica, già sede, deposito e officina della Linea T1, rimarrà il cuore operativo di entrambi i servizi tramviari, garantendone il controllo e il monitoraggio. L’iniziativa ha offerto ai cittadini un’anteprima del sistema che accompagnerà l’entrata in funzione del collegamento tramviario tra Bergamo e Villa d’Almè.
Atb, corse gratuite per conoscere l’e-Brt
In occasione della Settimana Europea della Mobilità, anche Atb propone oggi una giornata dedicata alla scoperta del nuovo sistema di trasporto pubblico e-Brt, con corse guidate e gratuite per conoscere più da vicino il collegamento tra Bergamo e Verdellino entrato in servizio nel mese di agosto. Il personale Atb è in prima linea per accompagnare i partecipanti a bordo, con momenti di illustrazione del sistema sia ai capolinea che lungo il percorso. Diverse decine le persone incuriosite che stanno partecipando alla proposta. Le corse guidate sono quattro al mattino e quattro al pomeriggio, in partenza dal capolinea della stazione di Bergamo alle ore 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00 e 17.00 e in partenza dal capolinea di Verdellino alle ore 9.45, 10.45, 11.45, 12.50, 14.45, 15.45, 16.45 e 17.45. Le corse guidate effettuano tutte le fermate previste dalla linea passando per i comuni di Lallio, Dalmine, Osio Sopra, Osio Sotto e Verdellino.
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