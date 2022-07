Transizione climatica, un energy manager a Palafrizzoni e squadra con otto città

Un energy manager per migliorare ancora le prestazioni energetiche della città, lavorando su trasporti ed edifici, le principali fonti di inquinamento. È una delle azioni che Palafrizzoni ha in testa per centrare l’obiettivo di città a impatto climatico zero stabilito dall’Europa entro il 2030. «Un obiettivo che si vuole raggiungere facendo squadra con le altre otto città italiane selezionate da Bruxelles come esperienze pilota per la transizione climatica, visto che i fondi a disposizione saranno di 1-2 milioni di euro per tutta Italia», commentano l’assessore all’Ambiente Stefano Zenoni e il dirigente di settore Silvano Armellini.