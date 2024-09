Trapianti, torna la Granfondo ciclistica. L’Ospedale creerà la «La Stanza della vita» per le famiglie

L’edizione 2024

La gara ciclistica, promossa dall’Associazione Amici del Trapianto di Fegato di Bergamo in collaborazione con l’Asst Papa Giovanni XXIII e dedicata a tutti i ciclisti trapiantati, torna per la 18esima edizione. Un appuntamento consolidato, che ha toccato quasi tutte le regioni d’Italia e quest’anno arriva in Calabria , per raccontare attraverso tappe nelle scuole e presso istituzioni come ospedali e comuni l’importanza del dono degli organi.

«Fondamentale parlare di questo tema»

Le liste di chi è in attesa restano lunghe: in Lombardia si parla di circa 1300 persone su quasi 8000 in tutto il Paese

Bergamo vanta un centro d’eccellenza per i trapianti come l’Ospedale Papa Giovanni XXIII, l’unico in Italia a effettuarne per tutti gli organi solidi, per adulti e per bambini. Ma le liste di chi è in attesa restano lunghe: in Lombardia si parla di circa 1300 persone su quasi 8000 in tutto il Paese. Tra le cause c’è il tasso di opposizione delle famiglie alla donazione, «ancora molto alto» commenta il direttore sanitario dell’Asst Mauro Moreno. «In Lombardia è attorno al 25%, ma in alcune aree del Paese supera il 50%. È un pregiudizio che va superato con i colloqui e con la dimostrazione di esperienze come la Granfondo».