Tremana, ruspe in azione in via Ponte Pietra. Pulizia nel Morla in Borgo Palazzo - Foto e video

In via Tremana passa un carro attrezzi che ha appena caricato l’ennesima automobile danneggiata dal fango della tempesta. È una delle ultime ancora rimaste nei box a sedici giorni dall’alluvione del 9 settembre, che ha causato danni per decine di milioni di euro. Mentre i quartieri più colpiti provano a tornare alla normalità, mezzi e operai del Comune di Bergamo e di Aprica, Protezione civile, Regione Lombardia e Consorzio di Bonifica sono al lavoro per liberare gli alvei dei torrenti che ancora lunedì sera hanno rischiato di straripare durante l’ennesimo acquazzone.

Via Ponte Pietra

Nelle scorse ore le ruspe sono entrate in azione nel tratto di via Ponte Pietra chiuso al traffico dopo l’esondazione del Tremana, che ha fatto «esplodere» la soletta in cemento armato della strada che passa sopra il torrente. In quel tratto via Ponte Pietra sarà presto attraversata dai binari della T2, la seconda linea tranviaria della Teb, il cui cantiere sta ora proseguendo nelle vicinanze.

C’è da fare in fretta per ristabilire innanzitutto il collegamento stradale tra piazzale delle Olimpiadi, a ridosso della curva nord dello stadio, e via Tremana, ora semideserta. Ma si deve fare i conti anche con le settimane che passano e con le tempistiche stringenti imposte dal Pnrr per la costruzione della linea tranviaria, che dovrà entrare in funzione a maggio del 2026. Dopo un confronto, nei giorni scorsi, tra il Comune, la Teb e i rappresentanti della ditta Milesi Sergio di Gorlago – l’azienda che opera sul cantiere – è stato conferito l’incarico proprio a quest’ultima di rimuovere i circa 200 metri di strada interessati dall’esondazione del torrente. Già mercoledì mattina erano riemersi un tratto di torrente e l’argine in cemento armato che delimita il corso d’acqua.

Il cantiere in via Ponte Pietra

(Foto di Bedolis)

Nel letto del Tremana sono stati ritrovati pezzi di legno, fogliame e altri detriti che saranno ripuliti prima del rifacimento della strada. Questa fase prima dei lavori durerà qualche giorno, nel frattempo il Comune (su cui ricade la competenza della strada) e la Teb stanno studiando diverse soluzioni per il rifacimento della soletta e del manto stradale. Si pensa, in particolare, di posizionare dei micropali all’esterno dell’argine in cemento armato che dovrebbero reggere una trave in grado di supportare il peso della nuova soletta, che dunque non poggerà più direttamente sull’argine del torrente.

C’è da mettere in sicurezza la strada, oltre che il corso d’acqua, trovando una soluzione che garantisca la stabilità delle rotaie del tram che passeranno proprio in quel punto. Ma servirà innanzitutto un progetto (che ancora non è stato definito) che dovrà prevedere anche lo spostamento di alcuni sottoservizi.

L’intervento di pulizia nel Morla in Borgo Palazzo

(Foto di Bedolis)

Borgo Palazzo

Intanto l’Ufficio Territoriale Regionale (Utr) ha incaricato il Consorzio di Bonifica di effettuare i lavori di pulizia del torrente Morla nella zona di Borgo Palazzo. P roseguiranno nei prossimi giorni fino allo scolmatore di via Gavazzeni, nel quartiere della Malpensata. Da inizio settimana le ruspe dell’Utr stanno ripulendo gli alvei dei torrenti che fanno parte del reticolo idrico principale e che sono di competenza della Regione Lombardia.

Rimosso un albero in via Bono

Mercoledì mattina dal Morla gli operai hanno rimosso un albero intero che era stato sradicato dalla furia della piena e che la corrente aveva portato fino all’altezza di via Bono, dov’era rimasto incastrato, intralciando lo scorrimento dell’acqua.