Treni, ancora problemi per i pendolari da Ponte San Pietro: guasto alla stazione di Monza

Un guasto infrastrutturale alla stazione di Monza ha bloccato la circolazione ferroviaria in entrata e in uscita tra Milano e Como, Lecco, Sondrio e Bergamo via Carnate (Monza). Nella mattinata di mercoledì 6 novembre Trenord ha indicato ritardi fino a 40 minuti per i treni fermi nelle stazioni lungo le diverse direttrici in attesa del semaforo verde.