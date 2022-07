Treni, continua l’estate rovente dei pendolari: disagi per tagli e guasti

Non c’è tregua per i pendolari. Per chi viaggia in treno è un’estate rovente, e non solo per il meteo. Dopo i treni bloccati perché senza aria condizionata, arrivano nuovi disagi: fino al 28 agosto, con la rimodulazione del traffico con gli orari estivi, vengono sospese alcune corse giornaliere sulle linee bergamasche e da sabato 23 luglio viene modificata la circolazione sul Passante di Milano. Sono infatti stati ritirati dal servizio 35 convogli, «per consentire accertamenti tecnici sul consumo anomalo delle ruote dei treni», spiegano Rfi e Trenord.