Treni, da settembre biglietti più cari. Sciopero domenica 10 luglio

Viaggiare in treno sarà più costoso a partire da settembre, e potrebbe esserlo anche sui mezzi del trasporto pubblico locale . L’adeguamento in arrivo, pari al 3,82% per il servizio ferroviario regionale, sarà un po’ meno salato di quello che ci si sarebbe potuti aspettare con un’inflazione che corre oltre il 7%, col prezzo di energia e carburanti alle stelle. Ma sarà comunque un aumento. Più ridotti, invece, i rincari per le tessere «Io viaggio ovunque in Lombardia», «Io viaggio ovunque in provincia» e per il trasporto su gomma, fissati all’1,91%.