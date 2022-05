Treni, disagi e criticità per lo sciopero nazionale

La giornata di sciopero indetta da alcune sigle sindacali oggi (20 maggio) sta causando più di un disagio in particolare nel settore dei trasporti. Tra le principali criticità quelle registrate lungo la rete ferroviaria italiana, specie per quanto concerne i collegamenti regionali. Quelli lombardi non fanno differenza. Al momento si segnalano soppressioni e ritardi nella circolazione di diversi treni, inclusi alcuni regionali da e per Bergamo.