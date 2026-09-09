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Cronaca / Bergamo Città Mercoledì 09 Settembre 2026

Treni, guasto alla linea elettrica, ritardi e cancellazioni anche sulla Bergamo-Milano via Carnate

TRASPORTI. Guasto alla linea elettrica nel nodo di Milano: circolazione rallentata e ritardi fino a 60 minuti per Regionali e Alta Velocità.

Lettura meno di un minuto.
Treni, guasto alla linea elettrica, ritardi e cancellazioni anche sulla Bergamo-Milano via Carnate

Bergamo

Circolazione ferroviaria rallentata nella giornata di mercoledì 9 settembre per un inconveniente tecnico alla linea elettrica nel nodo di Milano. Secondo l’aggiornamento diffuso alle 13.40, i treni Alta Velocità e Regionali possono registrare ritardi fino a 60 minuti. L’evento è iniziato alle 11.05 .

Sulla linea Ponte San Pietro-Milano quattro convogli hanno terminato la corsa prima di arrivare a destinazione, mentre due sono stati cancellati: quello da Milano Porta Garibaldi delle 11.31 e quello da Ponte San Pietro delle 13.30.

Per i passeggeri diretti o in partenza da Porta Garibaldi sono previste soluzioni alternative sui primi treni utili, con l’assistenza del personale Trenitalia. La circolazione resta rallentata in attesa del completo ripristino della linea.

Variazioni per alcuni Frecciarossa

Sono state disposte modifiche anche alla circolazione di alcuni treni Alta Velocità. Il Frecciarossa 9304 Napoli Centrale-Torino Porta Nuova e il Frecciarossa 9308 Roma Termini-Torino Porta Nuova non effettuano la fermata di Milano Porta Garibaldi.

I Frecciarossa 9716 Venezia Santa Lucia-Torino Porta Nuova e 9712 Trieste Centrale-Torino Porta Nuova fermano invece a Milano Certosa al posto di Milano Porta Garibaldi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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