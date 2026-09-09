Treni, guasto alla linea elettrica, ritardi e cancellazioni anche sulla Bergamo-Milano via Carnate

Circolazione ferroviaria rallentata nella giornata di mercoledì 9 settembre per un inconveniente tecnico alla linea elettrica nel nodo di Milano. Secondo l’aggiornamento diffuso alle 13.40, i treni Alta Velocità e Regionali possono registrare ritardi fino a 60 minuti. L’evento è iniziato alle 11.05 .

Sulla linea Ponte San Pietro-Milano quattro convogli hanno terminato la corsa prima di arrivare a destinazione, mentre due sono stati cancellati: quello da Milano Porta Garibaldi delle 11.31 e quello da Ponte San Pietro delle 13.30.