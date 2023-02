Treni, un anno di bonus: Milano via Carnate bocciata 9 mesi su 12

Come è andata? Mah, non proprio bene, diciamo così così. L’analisi dei bonus erogati da Trenord nel corso del 2022 ci offre una situazione decisamente in chiaroscuro del trasporto pendolari nella nostra regione. Non a caso il tema è stato tra quelli dibattuti in modo più feroce (pure troppo) nel corso della recente campagna elettorale. Che si è conclusa però con una riconferma del centrodestra, il che non fa presagire nulla di nuovo per i pendolari lombardi: per farla breve, lo scenario più plausibile pare quello del già previsto rinnovo decennale della gestione del servizio a Trenord, tra l’altro già prevista e annunciata a più riprese ma frenata dall’incedere del Covid e non solo.