Trenitalia, riattivata la circolazione dopo il guasto a Milano

Dopo una mattinata di disagi, è stata riattivata la circolazione ferroviaria in tutto il nodo ferroviario di Milano. L’intervento dei tecnici di Rfi ha permesso di ripristinare la piena disponibilità dell’infrastruttura anche da e per Bologna, dopo la riattivazione dalle 10.30 di sabato 11 gennaio delle linee da e per Venezia e Genova. Lo rende noto Trenitalia, che ha disposto il rimborso integrale per chi ha rinunciato al viaggio o non è riuscito a giungere a destinazione.