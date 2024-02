Treno a Orio, tunnel pronto in primavera

Ci sono le scale mobili, i tapis roulants e anche il corridoio verso la futura stazione ferroviaria è ormai quasi pronto. Scendere invece di salire, un’azione piuttosto insolita all’interno di un aeroporto. Ma è quello che faranno da qui a meno di tre anni milioni di passeggeri in transito allo scalo di Orio, ed è quello che abbiamo fatto anche noi andando a sbirciare nel primo cantiere collegato alla ferrovia che arriverà a due passi dall’aerostazione , aperto a marzo del 2023. Sarà anche il primo a chiudere, entro questa primavera, in attesa delle opere a cura di Rfi.

Corrono i lavori verso il futuro collegamento con la città appaltati da Sacbo, la società di gestione dell’aeroporto, ha investito complessivamente quasi 10 milioni di euro, di cui oltre la metà (5,2 milioni), proprio per il tunnel che collegherà il piazzale dell’aerostazione (lato ovest) con il capolinea della ferrovia. Accanto al parcheggio confinante, già svetta la struttura dentro la quale i passeggeri si inoltreranno per raggiungere i treni. Il tunnel è lungo un’ottantina di metri ed è stato scavato a una profondità di quattro. Lungo il passaggio saranno realizzati, sempre a cura di Sacbo, spazi commerciali e altri servizi, come quello per il noleggio delle biciclette, nell’ottica di un «collegamento veloce, immediato – puntualizza Giovanni Sanga, presidente di Sacbo –, e studiato nei dettagli affinché i tempi di raccordo siano molto stretti».