Trenord, dal 4 marzo modifiche negli orari dei servizi sostitutivi Bergamo-Ponte San Pietro

La parziale rimodulazione dell’offerta è stata definita in seguito al monitoraggio continuativo del servizio sostitutivo svolto da Trenord, nel primo mese di attivazione.«Complessivamente, il servizio sostitutivo messo in campo dall’azienda ferroviaria lombarda si è confermato adeguato alla domanda di traffico e alle esigenze di spostamenti da e per Bergamo» spiegano da Trenord.