Troppo smog anche a Bergamo: al via da martedì le limitazioni al traffico e non solo

Troppo smog. E così, dopo un week end segnato da una pessima qualità dell’aria e un inizio di settimana senza inversione di rotta, da martedì 19 novembre scattano le limitazioni temporanee di primo livello anche in provincia di Bergamo. La decisione è arrivata nella mattinata di lunedì 18 novembre dagli uffici della Regione: la provincia di Bergamo ha sforato il limite del PM10 consecutivamente da giovedì a domenica, tale da determinare una stretta per provare a contenere le emissioni inquinanti. Ma cosa succede, in concreto? Si agisce su più fronti: per quanto riguarda la mobilità, nei comuni bergamaschi con più di 30mila abitanti – e dunque solo nel capoluogo e a Treviglio – sarà vietata la circolazione ai veicoli Euro 0 ed Euro 1 a prescindere dal tipo di alimentazione e ai diesel Euro 2, Euro 3 ed Euro 4, con limitazioni valide dalle 7,30 alle 19,30.