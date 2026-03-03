Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città Martedì 03 Marzo 2026

Truffa online sulle criptovalute, denunciato bergamasco: raggirati due professionisti per 100mila euro

GUARDIA DI FINANZA. False piattaforme di trading e finti consulenti finanziari: l’indagine della Guardia di Finanza di Genova dopo la denuncia delle vittime. Chiesto l’oscuramento del sito.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Una foto d’archivio della Guardia di finanza al lavoro
Una foto d’archivio della Guardia di finanza al lavoro

I finanzieri del Comando provinciale di Genova, coordinati dalla locale Procura della Repubblica, hanno denunciato un italiano, residente nella Bergamasca, per il reato di truffa aggravata in concorso con ignoti, per aver posto in essere una truffa operata on line sulle cryptovalute. Le attività prendono origine dalla denuncia/querela presentata da due professionisti genovesi che, navigando nel web, sono stati allettati da false pubblicità in cui venivano garantiti guadagni molto elevati a fronte di investimenti su una piattaforma falsa di trading online.

Nel corso degli ultimi mesi le vittime hanno effettuato svariati bonifici, in Italia e all’estero, per un valore di quasi 100mila euro. Le transazioni sono state eseguite seguendo le indicazioni fornite telefonicamente da falsi consulenti finanziari ovvero, in alcuni casi, sono stati gli stessi «consulenti» a operare sui wallet digitali degli investitori, utilizzando le credenziali fornitegli da questi ultimi.

La sorpresa all’atto della «riscossione»

Le vittime hanno capito di essere state truffate solo quando, all’atto della «riscossione» dei profitti promessi, è insorto puntualmente qualche intoppo di carattere «tecnico-legale». In realtà, era tutto falso: la piattaforma, gli investimenti, le cryptovalute. L’unica cosa reale sono stati i bonifici effettuati dai due professionisti al truffatore. Quella del trading online è un’attività di compravendita di strumenti finanziari divenuta una delle pratiche di investimento più diffuse dei nostri tempi ma, al contempo, le truffe ad essa correlate sono un fenomeno criminale in forte crescita, rappresentando infatti una delle frodi digitali più redditizie e dannose.

Un bergamasco con precedenti

Tale contesto investigativo si inserisce nella quotidiana azione della Guardia di Finanza, impegnata a contrasto della criminalità economico-finanziaria e a tutela di un tessuto economico sano. Per il soggetto denunciato, già gravato da precedenti di polizia, è comunque fatta salva la presunzione d’innocenza atteso che la responsabilità sarà accertata solo in caso di giudizio definitivo della condanna; quanto alla piattaforma online, invece, ne è stato richiesto l’oscuramento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Genova
Questioni sociali (generico)
Economia, affari e finanza
Finanza (generico)
Giustizia, Criminalità
Criminalità
Servizi finanziari
Sociale
Guardia di Finanza
Truffe