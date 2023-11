Truffato da un finto broker finanziario, anziano perde risparmi per 80mila euro

«Un mese fa è arrivato da noi un pensionato di circa 80 anni disperato e il suo caso mi ha colpito molto: ci ha detto che era stato contattato da un sedicente broker che era riuscito a convincerlo a investire oltre 80mila euro: i risparmi di una vita e la sua pensione. Lo aveva fatto con l’intenzione di far fruttare qualcosa in più per i suoi due figli. Gli ho chiesto se ne aveva parlato prima con i suoi figli ma ha risposto che se glielo avesse raccontato, sarebbero sorte certamente discussioni. Purtroppo in queste vittime matura un certo senso di vergogna per essere stati imbrogliati, hanno pudore a parlarne perché si sentono defraudati della loro identità: è anche per questo che non vengono subito da noi a denunciare».