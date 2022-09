Tumore al seno, in ottobre con la Lilt 440 visite gratuite e tante iniziative - Come prenotare

Solo in provincia di Bergamo si registrano ogni anno più di 900 nuove diagnosi di tumore al seno , in media circa due e mezzo al giorno. Il cancro alla mammella è la neoplasia più frequente in Italia e con 54.976 nuove diagnosi solo nel 2020 rappresenta il 30,3% di tutti i tumori femminili e il 14,6% di tutti quelli diagnosticati nel nostro Paese.