Tumore al seno: la prevenzione, gioco di squadra

Come prenotarsi

Per accedere alle visite occorre prenotarsi attraverso il sito www.legatumoribg.it dalle ore 9 di lunedì 23 settembre ; le prestazioni saranno erogate con la collaborazione di Istituto Clinico Quarenghi di San Pellegrino, insieme a Lilt Bergamo, Humanitas Gavazzeni e Castelli, Habilita Bergamo e Osio Sotto, Fondazione Sant’Andrea di Clusone insieme a Lilt Bergamo, Delegazioni Lilt Bergamo di Trescore Balneario e di Verdello, Asst Bergamo Est a Seriate e a Piario, Asst Papa Giovanni, Asst Bergamo Ovest, Consultorio Centro per la Famiglia di Treviglio insieme a Lilt Bergamo. I percorsi di sostegno psicologico sono messi a disposizione da Associazione Amici di Gabry a Caravaggio, Asst Papa Giovanni a Bergamo e da Fondazione Angelo Custode nei consultori di Bergamo, Trescore Balneario, Villongo, Clusone e Calusco d’Adda: la prenotazione avviene tramite una mail a [email protected] .

«Sappiamo – sottolineano gli organizzatori– che tra i principali fattori di rischio del cancro al seno ci sono quelli dietetici e metabolici, gli stili di vita, il fumo e l’alcool. Su questi fattori possiamo fare molto: abbiamo nelle nostre mani concreti strumenti per ridurre la possibilità che il cancro si manifesti. Prevenzione e diagnosi precoce restano le armi più potenti contro il tumore più diffuso in assoluto in Italia, con 55.900 nuovi casi nel 2023».