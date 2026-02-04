Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Mercoledì 04 Febbraio 2026

Tumori, 6.700 nuovi casi all’anno nella Bergamasca. Ma si guarisce di più

LA GIORNATA. I più diffusi alla prostata e al seno, in aumento al pancreas. Zambelli: «Miglior capacità di diagnosi, è cresciuto il tasso di sopravvivenza».

Luca Bonzanni
Luca Bonzanni
Collaboratore
L’attività di prevenzione ricopre un ruolo importante
L’attività di prevenzione ricopre un ruolo importante

I corretti stili di vita, l’importanza degli screening, l’efficacia delle terapie, i progressi della ricerca. Sono nodi strettamente intrecciati, quando si parla di prevenzione e cura dei tumori, tema delicato ma ineludibile perché tocca la quotidianità di molti. In Bergamasca, in media, le nuove diagnosi sono circa 6.700 ogni anno. «La tendenza è quella di un lieve incremento, in linea con il trend nazionale e in parte dovuta a una migliore capacità diagnostica, ma aumenta anche la prevalenza, cioè le persone che sopravvivono alla malattia».

Prende le mosse da questa sintesi la riflessione di Alberto Zambelli, direttore dell’Oncologia e responsabile del Cancer Center del «Papa Giovanni», professore di Oncologia all’Università di Milano-Bicocca e direttore del Dipo, il Dipartimento oncologico interaziendale della provincia di Bergamo. Oggi si celebra la Giornata mondiale contro il cancro, l’occasione per tracciare il punto sulla situazione.

Il direttore Alberto Zambelli
Il direttore Alberto Zambelli

I numeri

A livello epidemiologico, tra gli uomini bergamaschi le neoplasie più diffuse restano quelle della prostata (circa il 20% di tutti i casi), del polmone (il 15%) e del colon-retto (10%); tra le donne, si confermano quelli alla mammella (30% di tutte le nuove diagnosi), al colon-retto (10%) e al polmone (7%). «In particolare per la mammella – approfondisce Zambelli – notiamo un incremento tra le pazienti più giovani, anche al di fuori delle fasce d’età degli screening. Aumenta, sia tra uomini che donne, il tumore del pancreas: è un incremento che ancora non ha una spiegazione completa, ma è legato probabilmente all’alimentazione, al sovrappeso, alle condizioni infiammatorie, alle eredità familiari: anche per questo in Lombardia sono state avviate delle Pancreas Unit (in Bergamasca è attiva al “Papa Giovanni”, ndr), strutture specializzate che hanno il compito di intercettare tempestivamente la casistica e offrire il miglior trattamento medico-chirurgico».

Alcuni segnali incoraggianti

I segnali incoraggianti, invece, arrivano ad esempio dal tumore del polmone: «Rileviamo una riduzione nella popolazione, soprattutto in quella maschile. È legato alla diminuzione del fumo, ma anche alla prevenzione secondaria. L’ospedale di Bergamo ha avviato da alcuni anni il programma “Risp”, dedicato ai soggetti potenzialmente a rischio, con Tac a bassa esposizione che permettono di individuare per tempo i casi, anche prima che si manifestino i sintomi. Ed è fondamentale – ribadisce Zambelli -: solitamente, invece, quando il tumore viene osservato per la comparsa dei sintomi, in circa due terzi dei casi è inoperabile».

Le novità scientifiche

Ma in quale direzione si muove la scienza, nella lotta al cancro? Zambelli tratteggia diversi filoni. Il primo è la «diagnostica di precisione avanzata, che permette di trovare tracce di Dna tumorale quando la malattia non è ancora strumentalmente rilevabile: una biopsia liquida, oggi praticabile in alcune tipologie di pazienti, ma che ci aspettiamo possa essere estesa in futuro». Il passo successivo è l’«oncologia di precisione», che può portare a una «capacità di diagnosticare sempre con maggior accuratezza il profilo biologico della neoplasia – specifica Zambelli -, per identificare farmaci a bersaglio cellulare o molecolare, capaci di essere attivi laddove la malattia ottiene la spinta a proliferare. Spegnere quei meccanismi tramite terapie mirate si è dimostrato più efficace della chirurgia o della chemioterapia, perché agisce sul meccanismo che sostiene la crescita tumorale».

L’intelligenza artificiale

Ecco perché, oggi, si tende a «interpretare il tumore come un ecosistema, e non come una cellula impazzita – evidenzia il primario -. Il tumore cresce anche grazie a una serie di attività di cellule non tumorali, ma che garantiscono al microambiente tumorale di ottenere la crescita». La tecnologia può essere al servizio di medici e pazienti: «L’intelligenza artificiale è preziosa in questo senso, attraverso la definizione di algoritmi capaci di svelare la predizione e la prognosi delle patologie – conclude Zambelli – sulla base dell’integrazione di informazioni e big data. Come classe medica, dobbiamo imparare ad avere familiarità con questi strumenti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Scienza, Tecnologia
Ricerca
Salute
Malattia
Ricerca medica
Medicina
Alberto Zambelli
Papa Giovanni
Università di Milano-Bicocca