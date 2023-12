Turismo, l’anno dei record: in città +30% rispetto al periodo pre-Covid

La sintesi è semplice, seppur nitida: «Per il turismo di Bergamo è un anno straordinario». Il sindaco Giorgio Gori lo dice guardando alla città e allargando la visuale alla provincia, e lo fa partendo dai numeri. Tanti, e praticamente tutti positivi.

Quelli presentati giovedì da VisitBergamo, Comune, Provincia – ed elaborati da InTwig – raccontano di un 2023 da record, da più punti di vista: tra gennaio e ottobre in Bergamasca gli arrivi turistici sono stati 1.195.420, in crescita del 22,4% rispetto al 2022 (+219mila arrivi) e del 12,1% sul record del 2019 (+129mila arrivi), mentre le presenze – cioè il numero di notti trascorse nelle strutture ricettive – sfiorano quota 2,5 milioni (2.492.935) e segnano un +21,6% sul 2022 (+443mila) e un +18,4% sul record del 2019 (+386mila). C’è lo storico sorpasso degli stranieri sugli italiani, brilla sostanzialmente l’intero territorio orobico e cresce ovviamente la città. Due numeri, sul capoluogo: in dieci mesi sono arrivati 439.840 turisti (+42,7% sul 2022 e +24,1% sul 2019), mentre le presenze (le notti trascorse in città) sono salite a quota 879.256 (+42,5% sul 2022, +30,7% sul 2019). È l’effetto-Capitale.

Bergamo «international»

Bergamo ha spalancato le proprie porte all’Europa, anche al mondo. Non solo la città, ma anche la provincia: il 2023 è stato l’anno del «sorpasso». Ovvero, sempre nei primi dieci mesi del 2023, il 51,2% dei turisti è stato di nazionalità straniera (612mila persone), mentre nel 2022 erano al 47,3%; da un’altra prospettiva, quest’anno i turisti stranieri sono cresciuti del 25% mentre quelli italiani «solo» dell’11%. Ma quanto ci si ferma in terra orobica? Qui il dato non ha differenze di nazionalità, il soggiorno medio è di 2,1 giorni: «Nel 2019 la permanenza media era di 1,9 giorni – osserva Christophe Sanchez, amministratore delegato di VisitBergamo -: l’aumento di due punti decimali era un obiettivo ed è un risultato molto importante, se calcolato su flussi turistici così importanti».

Addirittura, in città il 74% degli arrivi (e il 76% delle presenze) è dato da turisti stranieri. Cioè «quelli che trainano la nostra crescita», come rileva Gori, rimarcando l’«anno straordinario»: «Sono due gli elementi determinanti – aggiunge il sindaco -. Il primo è il successo, al di là delle nostre aspettative, della Capitale italiana della Cultura, uno status trainante che ha anche rafforzato la vocazione internazionale della città. L’altro punto è l’efficacia della relazione città-provincia, mai così visibile: mettere in comunicazione capoluogo e territorio, soprattutto la montagna e il lago, permette di apprezzare punti della provincia che si aprono al turismo europeo e internazionale». Certo, «difficilmente l’anno prossimo potremo fare ancora di più – è il realismo di Gori -, ma l’obiettivo di confermarci su questi target è alla nostra portata». Il futuro è già iniziato: «È importante non perdere l’abbrivio – fa eco Sanchez -. Già da ottobre stiamo lavorando sui mercati internazionali e intercontinentali, per rendere strutturale il dato straordinario di quest’anno. Superarlo sarebbe eccezionale».

L’identikit dei turisti

I numeri elaborati ormai in tempo reale da InTwig confermano – come spiega l’amministratore delegato Aldo Cristadoro – che «per la Bergamasca è luglio il mese di maggior afflusso, con quasi 150mila arrivi e 356mila presenze quest’anno, nuovo record storico». Scorre anche la classifica delle principali nazionalità del turismo straniero: la Germania è in testa con 41.242 arrivi su tutta la provincia, tallonata da Polonia (40.837, guadagna una posizione rispetto al 2022), poi Francia (38.372), Regno Unito (28.743), Spagna (25.803), Svizzera (22.073), Romania (21.747) e Paesi Bassi (15.359).