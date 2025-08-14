Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Giovedì 14 Agosto 2025

Turista bergamasco si sente male sull’Etna: soccorso dalla Guardia di finanza

L’INFORTUNIO. L’uomo ha avuto un malore nei pressi di un cono a quota 2.020 metri.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

La Guardia di finanza impegnata nei soccorsi sull’Etna in una foto dal profilo Instagram
La Guardia di finanza impegnata nei soccorsi sull’Etna in una foto dal profilo Instagram

I militari della Stazione del Soccorso alpino della Guardia di Finanza di Nicolosi in provincia di Catania sono intervenuti nella mattinata di mercoledì 13 agosto per prestare soccorso a due turisti che si erano recati sull’Etna. Il primo intervento, avvenuto nella tarda mattinata di ieri, ha riguardato una turista 17enne di origini francesi, colta improvvisamente da malore mentre percorreva un sentiero del Cratere «Silvestri» inferiore, a quota 1.900 metri nel territorio del comune di Nicolosi. Gli specialisti del Soccorso alpino delle Fiamme Gialle, attivati dalla centrale operativa del 118, hanno prontamente raggiunto la malcapitata e, unitamente ai volontari del Cnsas e al medico della guardia medica di Nicolosi nord, hanno provveduto a prestare le prime cure. La giovane, dopo aver mostrato segni di ripresa, è stata trasportata fino alla S.P. 92 con l’ausilio di una barella «Titan-Basket» percorrendo la risalita del ripidissimo canalone sabbioso e poi affidata alle cure sanitarie del personale del 118.

Il secondo intervento, avvenuto subito dopo, è stato invece prestato nei confronti di un 36enne di origini catanesi e residente in provincia di Bergamo, colto anch’egli da malore in prossimità del Cratere «Silvestri» superiore a quota 2020 metri. Appena attivate dalla centrale operativa del 118, le stesse squadre di soccorso che avevano già operato in precedenza hanno raggiunto il luogo segnalato e individuato il malcapitato, che mostrava gravi segni di astenia e capogiri e che è stato condotto presso la vicina guardia medica di Nicolosi Nord - Rifugio Sapienza.

