Turista bergamasco si sente male sull’Etna: soccorso dalla Guardia di finanza

I militari della Stazione del Soccorso alpino della Guardia di Finanza di Nicolosi in provincia di Catania sono intervenuti nella mattinata di mercoledì 13 agosto per prestare soccorso a due turisti che si erano recati sull’Etna. Il primo intervento, avvenuto nella tarda mattinata di ieri, ha riguardato una turista 17enne di origini francesi, colta improvvisamente da malore mentre percorreva un sentiero del Cratere «Silvestri» inferiore, a quota 1.900 metri nel territorio del comune di Nicolosi. Gli specialisti del Soccorso alpino delle Fiamme Gialle, attivati dalla centrale operativa del 118, hanno prontamente raggiunto la malcapitata e, unitamente ai volontari del Cnsas e al medico della guardia medica di Nicolosi nord, hanno provveduto a prestare le prime cure. La giovane, dopo aver mostrato segni di ripresa, è stata trasportata fino alla S.P. 92 con l’ausilio di una barella «Titan-Basket» percorrendo la risalita del ripidissimo canalone sabbioso e poi affidata alle cure sanitarie del personale del 118.