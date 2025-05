Turista polacco dimentica lo zaino con 800 euro su un bus, la polizia lo recupera

Sempre nel pomeriggio di mercoledì, un turista polacco si è accorto di aver dimenticato il suo zaino su un pullman. Non sapendo come fare per recuperarlo ha visto una volante in viale Papa Giovanni e l’ha fermata. I due agenti sull’auto hanno cercato il bus e lo hanno intercettato in Città Alta, hanno recuperato lo zaino al proprietario che dentro aveva documenti e oggetti personali ma anche 800 euro in contanti.