Tutela dei territori attraversati dal Morla: c’è il protocollo per il «Contratto di Fiume»

Tutelare i territori attraversati dal torrente Morla e programmare azioni per la gestione della prevenzione e di eventuali interventi in caso di dissesto idrogeologico: sono questi gli obiettivi dal protocollo d’intesa che è stato siglato venerdì 2 dicembre in Comune a Bergamo, un protocollo che avvia l’iter per la sottoscrizione del «Contratto di Fiume» . I Comuni di Bergamo, Azzano San Paolo, Comun Nuovo, Levate, Orio al Serio, Ponteranica, Sorisole, Spirano, Stezzano, Zanica, la Regione Lombardia, Ersaf, la Provincia di Bergamo, Ato, UniAcque, il Consorzio di bonifica della Media Pianura Bergamasca, Legambiente Lombardia, Parco regionale dei Colli di Bergamo, hanno infatti sottoscritto un documento per avviare il percorso di costruzione di una visione comune e di azioni integrate per prevenire situazione di dissesto idrogeologico legate al corso del Morla. Anche Arpa Lombardia e il Pli del Rio Morla e delle rogge aderiranno prossimamente al Protocollo d’Intesa.