Uffici di Curia e Cet: ecco le nuove nomine in diocesi di Bergamo

La riforma della Curia ha visto in questi giorni prendere servizio i nuovi Vicari Episcopali, i nuovi Delegati Vescovili e i nuovi direttori di uffici, annunciati nelle scorse settimane. Diverse parrocchie stanno vivendo momenti di saluto per chi cambia ministero e si stanno preparando all’ingresso dei nuovi parroci. Il Vescovo Francesco provvedendo alla cura pastorale della diocesi e alle necessità delle comunità, ha scelto i nuovi Vicari Territoriali per le Comunità Ecclesiali Territoriali (C.E.T), ha nominato dei vicedirettori tra cui alcune figure femminili già operanti negli uffici pastorali e ha designato dei sacerdoti ad un nuovo servizio. Con una nota riassuntiva della Cancelleria Vescovile si riassume quanto è già stato annunciato nei diversi ambiti.