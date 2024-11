Ululone da salvare, allevati e liberati oltre 500 girini

IL PROGETTO. Un piccolo rospo a rischio estinzione da salvare. È in corso anche quest’anno l’attività di allevamento dell’ululone dal ventre giallo, al centro «Cristina Crestani» in Cà Matta, struttura del Parco dei Colli sul colle della Maresana.

Fondamentale è stata la collaborazione con i tecnici del Parco delle Orobie Bergamasche, sul cui territorio sono ancora presenti significative popolazioni di questa specie, da anni oggetto di monitoraggio e interventi di conservazione.

Lo scorso giugno da alcune pozze del territorio del Parco delle Orobie, come previsto dal Piano della Regione, è stata prelevata con le Guardie ecologiche volontarie della Comunità montana Valle Seriana una piccola quota di ovature destinate al centro di allevamento. Già da maggio gli erpetologi incaricati dal Parco dei Colli hanno iniziato l'allevamento dei girini, che vengono fatti crescere in condizioni stabili e protette da ovature prelevate in natura, per essere poi rilasciati in aree in cui le popolazioni di questa specie sono sempre più rarefatte.

Uova prelevate per nuovi girini di ululone

«Il prelievo delle uova da popolazioni in buono stato di conservazione consente di non incidere sul loro effettivo successo riproduttivo; al contempo l’allevamento in condizioni protette permette a un numero di girini molto più elevato di quello che si osserverebbe in natura, per l’ovvia presenza dei predatori, di raggiungere la metamorfosi», spiega Anna Rita di Cerbo, referente scientifico del progetto.

Allevamento e poi reintroduzione in natura

L’allevamento delle larve ha ottenuto un successo rilevante, con oltre 500 girini che hanno raggiunto la metamorfosi. Una piccola parte degli esemplari allevati al centro «Cristina Crestani» verranno mantenuti nell’area outdoor del centro, in apposti stagni controllati, per riuscire nei prossimi anni, quando raggiungeranno la maturità, ad ottenere direttamente la riproduzione in loco della specie; tutti gli altri sono invece destinati alla reintroduzione in natura.

All’Oasi Wwf Valpredina