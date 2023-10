«Un aiuto per la Terra Santa», continua la sottoscrizione diocesana

Tendere la mano a chi ha più bisogno senza alcuna distinzione di credo religioso. Perché la guerra che ha sconvolto nei giorni scorsi Israele e la Palestina ha riaperto fratture profonde tra quanti vivono in quei territori, ma ha anche reso evidente i bisogni di tutti. Si muoverà in questo senso «Un aiuto per la Terra Santa», iniziativa con cui la Diocesi di Bergamo, attraverso Caritas e Fondazione Diakonia – e con il sostegno del Centro missionario diocesano – ha organizzato una raccolta fondi per fare fronte alle necessità apertesi in questi giorni a causa del conflitto che è scoppiato proprio in Terra Santa. Nelle scorse ore sono stati attivati tre conti correnti intestati a Caritas, Fondazione Diakonia e Centro missionario diocesano, sui quali è possibile effettuare le donazioni. Gli aiuti saranno destinati al Patriarcato di Gerusalemme e in particolare al Cardinale Pierbattista Pizzaballa, bergamasco, al quale la Chiesa di Bergamo è fortemente legata.