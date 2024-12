Un altro rogo all’ex Reggiani: fumo e allarme nel quartiere a Bergamo

Teatro dell’incendio, ancora una volta, la vecchia fabbrica in viale Giulio Cesare, che da almeno due anni è oggetto di continui roghi dolosi e meta di giovanissimi che si sfidano in vandalismi o di senzatetto che vi si introducono abusivamente. Nel pomeriggio di domenica 29 dicembre sono bruciati alcuni mucchi di materiale di scarto: il fumo ha subito messo in allarme chi vive in zona e i passanti ed è scattata la chiamata ai soccorsi. Il rogo ha fatto crollare anche una soletta ed era troppo pericoloso entrare nella struttura, così i Vigili del fuoco hanno continuato a lavorare dall’esterno gettando acqua per evitare che l’incendio ripartisse. Ogni anno all’interno della fabbrica abbandonata vengono effettuati almeno una trentina di interventi di questo genere.