Un bergamasco in mare con la Flotilla: «Ma non siamo eroi»

«I nostri nomi non contano. Non siamo eroi. Vogliamo solo portare attenzione su ciò che accade a Gaza». Dario Crippa lo ripete più volte. Forse eroi non lo sono, ma è difficile non riconoscere l’enorme portata di quello che insieme ai suoi compagni di viaggio sta provando a fare: portare cibo e medicinali alla popolazione palestinese stremata dalla guerra. A bordo dell’imbarcazione olandese «Ghea», Dario, 25 anni di Bergamo, si è unito alla missione della Global Sumud Flotilla per «rompere l’assedio» di Israele su Gaza.

Studente di Neuroscienze e Filosofia ad Amsterdam, da giorni ha iniziato la navigazione dalla Sicilia insieme ad altri attivisti in arrivo da ogni parte del mondo: «Ora ci troviamo nel punto più meridionale al largo della Sicilia. Stiamo aspettando le altre barche da Barcellona e da Tunisi, ci incontreremo domani (17 settembre per chi legge, ndr). La navigazione è tranquilla e il morale alto. Stiamo lavorando a questa missione dal 31 agosto», afferma Dario.

Non violenza e rispetto della legalità

Una preparazione basata su due principi, non violenza e rispetto della legalità, per farsi trovare pronti ad eventuali attacchi israeliani. Rotta in mare e strategia devono rimanere segrete per ragioni di sicurezza, ma per il resto il racconto del viaggio verso Gaza è un diario aperto, costantemente aggiornato dal ragazzo su «Monterojo Hoodboy», il suo canale YouTube. Per Dario, con gli occhi che brillano di emozione accesi dal sogno della pace - un desiderio coltivato in famiglia, in particolare tramite il lavoro di sua madre Marzia Marchesi, assessora alla Pace del Comune di Bergamo - quello verso i territori palestinesi è in realtà un ritorno.