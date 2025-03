Un gran sole e 19 gradi, ma tornano freddo e neve

Giubbini via. Passeggiate per i sentieri e ciclabili prese d’assalto. Sole e caldo sabato hanno regalato alla nostra provincia una giornata primaverile, con temperature che nella Bassa Bergamasca hanno sfiorato anche i 19 gradi e che un po’ ovunque sono state circa 5 gradi sopra la media stagionale del periodo, che a inizio marzo, per le massime, oscilla tra i 13 e 14 gradi.

Anomalia stagionale

Il cambio domenica pomeriggio

Una forte escursione termica, quindi, tra giorno e notte, ma una situazione destinata a cambiare già nelle prossime ore con l’arrivo delle prime nubi e di una prima perturbazione che aprirà le porte a una settimana decisamente piovosa . Domenica «nubi in aumento – continua il meteorologo –. Arriva la prima perturbazione atlantica che tra la sera e la prima parte di lunedì interesserà la Bergamasca con fenomeni anche localmente intensi e nevicate a quote medio alte, sopra 1.300/1.600 metri».

Pioggia fino a giovedì

Ma non sarà l’unica perturbazione, visto che pioggia è prevista anche martedì, mercoledì e pure giovedì: «Sarà una settimana piovosa – conclude Mazzoleni –. Almeno fino a sabato o addirittura domenica prossima, il tempo resterà instabile con piogge a più riprese, anche abbondanti, che in soli sette giorni faranno cadere sulla provincia l’intero quantitativo che dovrebbe scendere nel mese di marzo».

E torna la neve

Non un maltempo continuo, ma due perturbazioni che porteranno piogge, a tratti anche di forte intensità, che complessivamente supereranno i 60 millimetri della media di riferimento di marzo. Nel corso della settimana in pianura sono previsti accumuli di pioggia tra i 60 e 80 millimetri, in aumento graduale salendo di quota, per arrivare anche oltre i 100 millimetri sulle Orobie, mentre oltre i 1.300/1.600 metri il manto di neve fresca potrà raggiungere anche i 50 millimetri. Saliranno fino a 8 gradi le temperature minime, mentre le massime caleranno, portandosi anche sotto le medie di riferimento.