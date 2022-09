Una domenica d’arte on the road. Alla festa di Borgo palazzo i protagonisti del Buskers

Domenica 18 settembre dalle 14 alle 19, nell’ambito della Festa del Borgo che animerà via Borgo Palazzo , torna anche l’ottava edizione del «Bergamo Buskers Festival» , nuovamente affidato alla direzione artistica di Marco Pesce . Saranno protagonisti dell’ormai consueto appuntamento con l’arte di strada veri talenti internazionali, che si alterneranno nell’arco dell’intero pomeriggio nelle tre postazioni principali dislocate per la via: Piazza S. Anna, civico 18 e civico 90.