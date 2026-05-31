Una vita tra lavoro e famiglia: addio al gioielliere Cornaro

IL LUTTO. L’imprenditore aveva 85 anni. La moglie e le figlie: era buono, aperto al dialogo e all’ascolto. Lunedì alle 14.30 i funerali.

Con la scomparsa di Renzo Cornaro Bergamo perde un imprenditore lungimirante che ha lasciato il segno. Molto conosciuto per aver fondato a marzo del 1964, insieme alla moglie Alessandra, l’omonima gioielleria che si trova ancora oggi in via Camozzi, avrebbe compiuto 86 anni ad agosto. Cornaro è spirato sabato mattina all’alba nella sua casa in città, in viale Vittorio Emanuel e, dopo un periodo di malattia che l’aveva costretto a trascorrere diversi giorni di ricovero alla fondazione Carisma.

Renzo e Alessandra, originaria di Alzano Lombardo dove i genitori gestivano una gioielleria, si innamorano da ragazzi e poi convolano a nozze: proprio oggi ricorre il loro 57esimo anniversario di matrimonio. Prima di individuare lo spazio per aprire l’attività, Renzo ha concluso la scuola per orologiai a Milano. A fianco della riparazione degli oggetti preziosi, la coppia ha affiancato la vendita delle più importanti marche di gioielli che ancora oggi sono molto richieste dagli affezionati clienti. Una volta laureate, in via Camozzi hanno subito iniziato a lavorare anche le due figlie Giovanna e Marialuisa, che oggi portano avanti il mestiere con passione e competenza.

«Aveva un carattere molto buono, aperto al dialogo e all’ascolto, la sua qualità migliore – ricordano i familiari -. Ha dedicato tutta la sua vita al lavoro e alla famiglia, ritagliandosi solo qualche momento libero dove seguiva lo sport e il suo Milan , che adorava veder giocare a San Siro. Il conforto è rappresentato dai tantissimi ricordi straordinari e meravigliosi che lascia nel nostro cuore, vissuti insieme anche in vacanza con tutti i nipoti. In gioielleria eravamo sempre insieme e la sua presenza seduto alla scrivania ci mancherà moltissimo – proseguono la moglie e le figlie -. Anche negli ultimi anni di malattia ha sempre accettato tutto senza mai lamentarsi e a tal proposito ringraziamo di cuore medici e infermieri della fondazione Carisma, persone meravigliose che l’hanno trattato come se fosse un loro papà».