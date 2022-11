Uniacque: «Attenzione ai falsi operatori che cercano di entrare nelle case»

A seguito di alcune segnalazioni sul territorio, Uniacque invita i cittadini a prestare attenzione ai falsi operatori che possono richiedere con espedienti di entrare nelle abitazioni e ricorda che: il personale di Uniacque (dipendente o incaricato) è sempre munito di tesserino di riconoscimento; il personale di Uniacque (dipendente o incaricato) non entra mai in casa, a meno che non debba leggere un contatore installato all’interno o per un appuntamento concordato preventivamente con il cliente stesso; i tecnici di Uniacque operano dal lunedì al venerdì negli orari 8.00-12.00 e 13.00-16.30. Al di fuori di questi orari e solo per richieste specifiche dell’utente (problematiche, anomalie, attivazioni, cessazioni, verifiche perdite), gli interventi sono sempre concordati previo appuntamento telefonico; i letturisti di Uniacque effettuano le letture dei contatori dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 18.00 e il sabato mattina dalle 7.30 alle 12.30; in caso di sostituzione massiva dei contatori, l’attività viene anticipata da volantinaggio e campagne di informazione.