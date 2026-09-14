Università di Bergamo, anno accademico al via: nuovi corsi e ancora iscrizioni aperte - Il videomessaggio

Nuovi corsi di laurea, nuove opportunità formative e iscrizioni ancora aperte: l’Università degli studi di Bergamo inaugura l’anno accademico 2026/2027 con un’offerta formativa ampliata e che guarda alle trasformazioni del mondo del lavoro e della società. Mentre prendono il via le lezioni, la fase delle immatricolazioni è ancora in corso e sono numerose le possibilità per chi sta ancora valutando quale percorso universitario intraprendere.

I nuovi corsi

Tra le principali novità, i tre corsi di laurea magistrale in Psicologia della salute nei contesti sociali, organizzativi e di comunità; Finanza, banche e gestione dei patrimoni e Ingegneria delle tecnologie per la sostenibilità energetica e ambientale. A questi si aggiunge il corso magistrale in Management per l’innovazione di business, nuova denominazione del precedente Management, Innovazione e Finanza, e l’incardinamento presso UniBg del corso di laurea triennale in Scienze politiche e strategie globali, realizzato in collaborazione con l’Università Vita-Salute San Raffaele.

Iscrizioni ancora aperte

Le nuove proposte stanno già incontrando l’interesse degli studenti, ma le procedure di iscrizione proseguiranno nelle prossime settimane: per i corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo unico ad accesso libero, le immatricolazioni sono aperte fino al 2 ottobre; sono inoltre previste immatricolazioni tardive dal 3 ottobre al 13 novembre, con le modalità indicate sul sito dell’Ateneo. Per i corsi di laurea magistrale ad accesso libero, la preiscrizione è aperta fino al 30 settembre, mentre le immatricolazioni potranno essere effettuate dal 1° ottobre al 13 novembre. Sono previste ulteriori finestre per le preiscrizioni tardive, con scadenze successive fino a dicembre. Per i corsi triennali e magistrali ad accesso programmato e ulteriori informazioni si rimanda al sito www.unibg.it/studiare/iscriversi.

«Vivete questa nuova esperienza con tanta passione ed entusiasmo. Coltivate la curiosità e partecipate alle molte iniziative che l’Ateneo mette a vostra disposizione, anche oltre le ore di lezione», è l’invito rivolto dal Rettore Sergio Cavalieri alle studentesse e agli studenti nel messaggio per l’inizio del nuovo anno accademico.