Università di Bergamo: contro il carovita giù le tasse, trasporti scontati e più servizi

Immatricolazioni in corso all’Università degli studi di Bergamo, che ha scelto di andare incontro a studenti e famiglie tagliando le tasse e incentivando servizi e trasporti a prezzi agevolati. Spiega il rettore Sergio Cavalieri: «Abbiamo approvato una serie di misure con l’obiettivo di contribuire ad ammortizzare le spese che, tra crisi pandemica e carovita, gravano sui bilanci dei nuclei familiari: misure concrete per garantire un’università aperta e inclusiva». Una scelta dovuta – continua il professor Cavalieri – «alla luce del delicato momento che sta vivendo il Paese per via delle difficoltà economiche derivanti dall’emergenza sanitaria e dai conflitti bellici».