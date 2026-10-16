Università di Bergamo, il rettore Cavalieri: gli atenei siano ponti di dialogo nel mondo - Foto

In un mondo che rischia di erigere nuove barriere le università «possono essere infrastrutture di dialogo», alimentando «fiducia e conoscenza reciproca» e «una delle forme più profonde della diplomazia della conoscenza». Lo ha sottolineato il Rettore dell’Università degli Studi di Bergamo, Sergio Cavalieri, nella sua prolusione in occasione della cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2026/2027, nell’Aula Magna della sede di Sant’Agostino.

Il rettore - nel corso della cerimonia di venerdì 16 ottobre - ha posto l’accento sul significato di rappresentare un’università a vocazione internazionale: «Negli anni – ha detto – abbiamo creato programmi di mobilità, reti di ricerca, laboratori congiunti, corsi di laurea e doppi titoli internazionali, incoraggiando i nostri giovani a fare esperienze all’estero e accogliendo studenti e studiosi da altri Paesi: abbiamo così imparato che la scienza cresce attraverso lo scambio e che la conoscenza difficilmente accetta confini». Tra le iniziative in questo senso, spicca l’alleanza universitaria Bauhaus4Eu, che riunisce dieci atenei partner di nove Paesi.

«Vocazione alla pace»

Tante le autorità presenti all’inaugurazione. La sindaca Elena Carnevali, nel suo messaggio di auguri, ha osservato che le università sono «un presidio democratico», «un luogo di conoscenza, ricerca e formazione».

La cerimonia ha avuto come ospite d’onore il presidente della Corte Costituzionale, Giovanni Amoroso, il quale ha evidenziato che «l’internazionalizzazione dello studio risponde anche a quella vocazione alla pace che è contenuta nell’articolo 11 della Costituzione».

Una Cattedra indiana all’Unibg