Una protesta «ad oltranza» che andrà avanti «finché non verremo ascoltati e non ci verranno date garanzie». A dirlo sono gli studenti che da lunedì 16 novembre alle 18.30 hanno iniziato l’occupazione - in forma pacifica - della sede di Sant’Agostino dell’Università di Bergamo .

Lo striscione «Occupiamo il presente x pretendere il futuro»

Una ventina di universitari si sono stanziati nell’aula 2 accampandosi poi per la notte con le tende nel prato del Chiostro Maggiore. A fare da sfondo alla contestazione lo striscione «Occupiamo il presente x pretendere il futuro». Fra le rivendicazioni, fanno sapere gli studenti - appartenenti in particolare alle liste universitarie LeP e Uni+ e ai collettivi Riot e dei Giovani palestinesi - ci sono «la possibilità per gli studenti di inserire dei punti negli odg del Senato Accademico» e le richieste di rescindere i contratti dell’Ateneo con «aziende belliche», ma anche di installare «nuovi microonde» e «distributori di assorbenti nei bagni». Con l’invito per un’assemblea pubblica in programma martedì 17 novembre alle 10.