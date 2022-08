Vacanze, a Orio nel weekend di Ferragosto previsti altri 180 mila passeggeri

È il weekend dei bollini «neri» sulle strade, l’ultimo del grande esodo in partenza per le località di villeggiatura, e quello che porterà dritto alla giornata di Ferragosto, il giro di boa di questa calda estate 2022. E saranno altri quattro giorni (da ieri a lunedì) di partenze di massa anche dall’aeroporto di Orio, che corre dunque anche questo mese verso il traguardo del milione di passeggeri. Obiettivo che, visto il traffico, potrebbe essere raggiunto ben prima degli ultimissimi giorni di agosto. Le stime per questo fine settimana parlano di altri 180mila passeggeri in transito tra viaggiatori in partenza e in arrivo da ieri fino a lunedì 15 agosto; una cifra destinata a ricalcare il risultato di settimana scorsa, probabilmente con qualche migliaio di passeggeri in più, grazie alle percentuali altissime di riempimento degli aeromobili, che in questo periodo viaggiano quasi tutti al completo. «I dati di agosto confermano l’attività intensa, già in atto da metà di luglio – spiega Giovanni Sanga, presidente di Sacbo, la società di gestione dello scalo di Orio –. Tutte le previsioni sono confermate e la stima per agosto è di raggiungere i numeri registrati nel 2019. E tutto ciò in un contesto internazionale che presenta ancora delle difficoltà».