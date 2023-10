Vaccini, all’open day 809 antinfluenzali. Bis anti-Covid per 333

Fuori c’è il sole, il meteo è quello dell’estate. Dentro, invece, ci si sbottona la camicia e si scopre l’avambraccio per ricevere il vaccino di stagione: l’antinfluenzale, e pure l’anti-Covid. L’esordio della nuova campagna vaccinale – anticipata rispetto al solito e raddoppiata per quel che riguarda le profilassi disponibili – ha consegnato comunque numeri incoraggianti, considerati i fattori che potevano giocare contro: il tempo più estivo che autunnale, l’attenzione ormai bassa rispetto al Covid. O meglio: buona la risposta per l’antinfluenzale, più tiepida l’adesione per l’anti-Covid. L’open day vaccinale promosso oggi, domenica 1° ottobre, dalla Regione – e declinato in concreto sul territorio dalle tre Asst bergamasche in 11 sedi sparse sul territorio – ha raccolto 809 adesioni: tutti questi cittadini hanno ricevuto l’antinfluenzale, il farmaco per cui era stata istituita l’iniziativa e per cui ci si poteva prenotare, e in 333 hanno ricevuto anche l’anti-Covid, opzione «a richiesta» per chi si presentava all’open day. È stato così il debutto del nuovo vaccino Pfizer aggiornato a Omicron XBB.1.5, efficace contro le ultime varianti.