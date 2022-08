Vaiolo delle scimmie, colpiti 20 bergamaschi: nessuno è ricoverato

Sono una ventina i bergamaschi ai quali finora è stato diagnosticato in Lombardia il vaiolo delle scimmie, una malattia sessualmente trasmissibile che comporta lesioni cutanee attraverso lo stretto contatto, e in casi particolari il ricovero. Nell’intero territorio regionale sono 252 le persone infette e 2 i ricoverati. Numeri in crescita, dinanzi ai quali la Direzione generale Welfare della Regione ha deciso di costituire una Unità di coordinamento per la gestione e l’attività di controllo dell’epidemia da vaiolo delle scimmie, un gruppo di lavoro voluto dalla vicepresidente e assessore al Welfare, Letizia Moratti, rispetto a una situazione epidemiologica non grave ed emergenziale, ma che merita attenzione.