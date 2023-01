Verso le Olimpiadi di Cortina 2026, i comprensori in vetrina

Un portale online dove poter conoscere a fondo ogni comprensorio sciistico lombardo in vista delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, non solo con l’obiettivo di valorizzarne gli aspetti sportivi, ma anche quelli turistici. Questo quanto contenuto in «Road to 2026», la piattaforma online con le località lombarde con i comprensori sciistici e i palazzi del ghiaccio individuati per gli allenamenti degli atleti presentata sabato a Livigno, durante l’evento «Lombardia oltre i giochi. Lombardy is more than venues».