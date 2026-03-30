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Cronaca / Bergamo Città Lunedì 30 Marzo 2026

Verso Pasqua: Giovedì Santo la lavanda dei piedi in Cattedrale

LE CELBRAZIONI. Con la Domenica delle Palme, celebrata domenica 29 marzo, si sono ufficialmente aperte le celebrazioni della Settimana Santa, presiedute in Cattedrale dal Vescovo di Bergamo, monsignor Francesco Beschi.

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Verso Pasqua: Giovedì Santo la lavanda dei piedi in Cattedrale
Il Vescovo monsignor Beschi

Giovedì Santo, ricorrenza in cui si fa memoria dell’Ultima Cena e dell’istituzione del sacerdozio e dell’Eucaristia e si dà ufficialmente inizio al triduo pasquale, il Vescovo celebrerà la Messa del Crisma alle 9,30: sarà in diretta su BgTv e sul nostro sito. La sera, dalle 21, è in programma la tradizionale Messa nella Cena del Signore con la lavanda dei piedi.

Venerdì Santo, in cui si ricorda la passione e morte di Gesù Cristo in croce, le celebrazioni cominceranno alle 8,45, con la Liturgia delle Ore in Cattedrale, dove alle 18 il Vescovo presiederà la celebrazione della Passione del Signore.

La Liturgia delle ore è in programma anche sabato, vigilia di Pasqua, sempre alle 8,45. Mentre in serata, alle 21, il Vescovo celebrerà la Messa solenne della Veglia pasquale. Il culmine della Settimana Santa sarà nella domenica di Pasqua, in cui si celebra la Resurrezione di Gesù Cristo. Alle 10,30 il Vescovo presiederà la solenne celebrazione eucaristica in Cattedrale. Alle 17, infine, i Vespri.

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