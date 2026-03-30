Verso Pasqua: Giovedì Santo la lavanda dei piedi in Cattedrale

Giovedì Santo, ricorrenza in cui si fa memoria dell’Ultima Cena e dell’istituzione del sacerdozio e dell’Eucaristia e si dà ufficialmente inizio al triduo pasquale, il Vescovo celebrerà la Messa del Crisma alle 9,30: sarà in diretta su BgTv e sul nostro sito. La sera, dalle 21, è in programma la tradizionale Messa nella Cena del Signore con la lavanda dei piedi.