Via allo Sbarazzo, tre giorni di offerte. «Il rilancio del centro? Ticket parcheggi ai commercianti per i clienti»

La decima edizione di «Sbarazzo and the City», venerdì 6 e sabato 7 settembre propone offerte nei quasi 100 negozi aderenti del centro cittadino e dei borghi del Distretto. Domenica 8 settembre doppio appuntamento nei negozi e tra i gazebo che, per la prima volta, verranno allestiti dalle 10 alle 19 in piazza Matteotti, a due passi dalle vie commerciali centrali; circa 50 delle attività aderenti saranno infatti presenti all’aperto con la consueta eccellenza del commercio di vicinato cittadino, con prodotti per tutti i gusti e per tutte le tasche.

Sergio Gandi, assessore al Commercio del Comune di Bergamo, parla di «una manifestazione attesa dai cittadini e utile ai commercianti». «Bergamo – aggiunge – dal punto di vista del commercio ha bisogno di elementi di attrazione per il centro città: in questi anni, come è noto, abbiamo riqualificato il Centro piancentiniano, ma bisogna riportare anche i grandi marchi che fino a qualche tempo fa, essendo presenti in quest’area, davano un po’ di ossigeno a tutte le attività, e rendere centro più facilmente accessibile: il tema dei parcheggi, che piaccia o no, esiste, infatti c’è un lavoro del Distretto urbano del commercio per riuscire ad acquistare una massa di biglietti da offrire ai commercianti ai prezzi ribassati, che possono essere offerti ai clienti, per consentire loro di arrivare mezz’ora o un’ora senza doversi fare carico del relativo costo».