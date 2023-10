Via Autostrada, il rebus del Punto blu. Col cantiere automobilisti disorientati

Più che un Punto blu un punto di domanda. Il rebus sta tormentando i pendolari: il «Punto blu» c’è ancora o no? A creare confusione ci si sono messi anche i lavori che stanno interessando l’imbocco di via Autostrada. Il cantiere in corso per realizzare la nuova rotatoria con fontana all’ingresso della città, infatti, ha modificato l’accesso agli uffici per le pratiche inerenti al pedaggio autostradale e soprattutto ha alimentato sui social il dubbio: sono ancora aperti?

Le risposte abbondano, tra chi laconico afferma «non c’è più, è chiuso» e chi, foto alla mano, testimonia che il servizio funziona, anche se ridotto, «dirottando» l’utente su altri sportelli decentrati tra città e provincia a seconda della pratica necessaria. Da una verifica sul campo, gli uffici risultano ancora aperti (dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17,30), con una ridda di cartelli sulla porta che però avvisano a caratteri cubitali che ogni richiesta inerente al Telepass (sostituzione, restituzione, cambio targa) non può essere evasa qui. Dove invece ci si può rivolgere per l’acquisto delle tessere Viacard a scalare o disguidi con i pedaggi. «Ma è da più di un anno che è così – spiegano gentilmente i due operatori al front-office –, il cantiere non c’entra. Ha solo creato un po’ di disorientamento tra i clienti, ma è rimasto tutto come prima». Ovvero, per una ristrutturazione interna a Società Autostrade, i punti dedicati all’attivazione delle offerte e dell’assistenza sono stati riorganizzati sul territorio in Telepass Point, Telepass Store o centri servizi Telepass. Sono nove tra provincia e città (in via Borfuro 12 e all’Enistation di via Broseta 61/63).

L’elenco è sempre appeso sulla porta d’ingresso, con «spunte» verdi per indicare i servizi attivi e «spunte» rosse per segnalare quelle non disponibili a seconda dell’indirizzo (ieri in realtà erano tutte verdi, mentre qualche giorno fa ce n’erano alcune rosse). Non manca chi immortala col cellulare il prospetto per avere a portata di mano la «mappa». L’assessore ai Lavori pubblici Marco Brembilla conferma che qualcuno si è rivolto anche a lui per avere informazioni sul «Punto blu»: «Nell’ambito del cantiere in corso, in accordo con Società Autostrade, abbiamo rifatto l’accesso che ora è solo da via Carnovali – spiega –. Il Punto blu, quindi, resta, anche se mi è stato confermato che fanno solo alcune pratiche. Effettivamente per chi viene da fuori poterle fare tutte qui all’imbocco dell’Autostrada era più comodo, anziché dover attraversare la città».

I lavori per la nuova rotonda