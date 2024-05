Via Isabello, incendio in un appartamento: tre intossicati

I vigili del fuoco della centrale di Bergamo sono intervenuti con il 118 e la polizia locale per un incendio all’interno di un appartamento in via Pietro Isabello a Bergamo. È successo poco prima delle 17 di martedì 14 maggio. Tre persone sono state portate in ospedale per intossicazione da fumo: si tratta di due anziani che vivono nell’appartamento e di un cittadino che si trovava in un bar nelle vicinanze ed è intervenuto per aiutarli. Le loro condizioni non sarebbero gravi. Secondo le prime informazioni i due anziani non si sarebbero accorti subito delle fiamme (la moglie è allettata e il marito stava dormendo): il cliente del bar, accortosi del fumo che usciva dalla finestra, è salito nell’appartamento al secondo piano per aprire le finestre e far uscire il fumo, avvisando il 112 e facendo uscire anche gli altri condomini dall’edificio. Con l’aiuto dei condomini, l’uomo è riuscito a mettere in salvo anche l’anziana allettata. Le fiamme sarebbero partite da un fornelletto per la profumazione degli ambienti, danneggiando cucina e soggiorno. I vigili del fuoco dopo aver messo in sicurezza l’appartamento si sono occupati della bonifica.