Via Maironi, cantiere agli sgoccioli: lo «scavalco» riapre il 23 agosto con orari limitati

La data cerchiata sul calendario degli automobilisti è sabato 23 agosto, quando dopo sei mesi di chiusura per lavori riaprirà lo «scavalco», seppur a fasce orarie e con maggiori limiti rispetto al passato. Ma lunedì, per qualche ora, il passaggio lungo via Maironi da Ponte è stato comunque possibile, tanto che diversi veicoli - non solo residenti e autorizzati - hanno percorso il senso unico alternato lungo quest’asse all’ombra di Città Alta e di porta San Lorenzo. «La riapertura - spiegano dal Comune - è stata un errore dell’impresa durante i lavori all’acquedotto. Martedì richiudiamo e riapriremo il 23 col nuovo regime viabilistico».

I passaggi da via Maironi

Via Maironi, che ogni giorno, dal lunedì al venerdì, circa 5mila veicoli usavano come scorciatoia per «tagliare» un pezzo di città, da via Baioni al centro, è infatti chiusa al traffico dallo scorso 3 febbraio a causa dei cantieri di Uniacque (per il rifacimento di un tratto dell’acquedotto di Algua) e del Comune (per gli interventi di consolidamento della strada e dei muri di sostegno). I lavori sono in dirittura d’arrivo, la strada è provvisoriamente a senso unico alternato per residenti ed autorizzati e dal 23 agosto lo «scavalco» tornerà nuovamente possibile, ma solo negli orari di punta delle giornate lavorative, da lunedì a venerdì dalle 7 alle 9.30 e dalle 16 alle 19.30, come prevede la nuova regolamentazione della Zona a traffico limitato (Ztl) di Valverde approvata a luglio dalla Giunta. Lunedì pomeriggio, per qualche ora, lo «scavalco» è stato però possibile, seppur a senso unico alternato. «Un errore», riferiscono dal Comune. Mentre Uniacque spiega di «aver liberato la strada, come da accordi, dopo aver ultimato i lavori».

La riapertura di via Maironi da Ponte, sabato 23 agosto

In questi sei mesi di chiusura dello «scavalco» il Comune ha ragionato sulle modalità di riapertura di via Maironi a fine lavori, valutando se consentire nuovamente il «taglio» di Città Alta, anche per i non residenti e non autorizzati, o se lasciare tutto invariato e compiere la rivoluzione auspicata dalla passata amministrazione, ossia lo stop al passaggio da Valtesse (e dalla Val Brembana) a viale Vittorio Emanuele lungo la Fara.