Cronaca / Bergamo Città
Martedì 12 Agosto 2025
Via Maironi, cantiere agli sgoccioli: lo «scavalco» riapre il 23 agosto con orari limitati
VIABILITÀ. Passaggio aperto per qualche ora lunedì anche ai non autorizzati. Il Comune: «Un errore». Martedì nuova chiusura. Tra dieci giorni transito consentito nelle ore di punta dei giorni lavorativi.
La data cerchiata sul calendario degli automobilisti è sabato 23 agosto, quando dopo sei mesi di chiusura per lavori riaprirà lo «scavalco», seppur a fasce orarie e con maggiori limiti rispetto al passato. Ma lunedì, per qualche ora, il passaggio lungo via Maironi da Ponte è stato comunque possibile, tanto che diversi veicoli - non solo residenti e autorizzati - hanno percorso il senso unico alternato lungo quest’asse all’ombra di Città Alta e di porta San Lorenzo. «La riapertura - spiegano dal Comune - è stata un errore dell’impresa durante i lavori all’acquedotto. Martedì richiudiamo e riapriremo il 23 col nuovo regime viabilistico».
I passaggi da via Maironi
Via Maironi, che ogni giorno, dal lunedì al venerdì, circa 5mila veicoli usavano come scorciatoia per «tagliare» un pezzo di città, da via Baioni al centro, è infatti chiusa al traffico dallo scorso 3 febbraio a causa dei cantieri di Uniacque (per il rifacimento di un tratto dell’acquedotto di Algua) e del Comune (per gli interventi di consolidamento della strada e dei muri di sostegno). I lavori sono in dirittura d’arrivo, la strada è provvisoriamente a senso unico alternato per residenti ed autorizzati e dal 23 agosto lo «scavalco» tornerà nuovamente possibile, ma solo negli orari di punta delle giornate lavorative, da lunedì a venerdì dalle 7 alle 9.30 e dalle 16 alle 19.30, come prevede la nuova regolamentazione della Zona a traffico limitato (Ztl) di Valverde approvata a luglio dalla Giunta. Lunedì pomeriggio, per qualche ora, lo «scavalco» è stato però possibile, seppur a senso unico alternato. «Un errore», riferiscono dal Comune. Mentre Uniacque spiega di «aver liberato la strada, come da accordi, dopo aver ultimato i lavori».
La riapertura di via Maironi da Ponte, sabato 23 agosto
In questi sei mesi di chiusura dello «scavalco» il Comune ha ragionato sulle modalità di riapertura di via Maironi a fine lavori, valutando se consentire nuovamente il «taglio» di Città Alta, anche per i non residenti e non autorizzati, o se lasciare tutto invariato e compiere la rivoluzione auspicata dalla passata amministrazione, ossia lo stop al passaggio da Valtesse (e dalla Val Brembana) a viale Vittorio Emanuele lungo la Fara.
«Il periodo di chiusura di via Maironi e la connessa deviazione del flusso veicolare in altre direzioni ha evidenziato la difficoltà della rete stradale cittadina di assorbire efficientemente il volume di traffico, con rallentamenti soprattutto nelle vie Baioni e San Tomaso - aveva spiegato il Comune annunciando la nuova Ztl –. Le analisi effettuate prima e dopo l’avvio dei lavori indicano infatti che il flusso veicolare del mattino e del pomeriggio potrà continuare ad avvalersi di tale possibilità di transito, mentre la quota residua di veicoli, negli orari di chiusura della Ztl, potrà trovare soluzioni alternative senza provocare effetti insostenibili. Tale impostazione degli orari consente una riduzione del 60% del traffico medio settimanale di attraversamento di Città Alta, garantendo una maggiore sicurezza per i pedoni e più tutela delle Mura veneziane».
© RIPRODUZIONE RISERVATA