Via Moroni, il Comune incontra gli sfollati. Continuano gli aiuti, raccolte fondi e vigilanza anti-sciacalli

La conta dei danni continua ad aggiornarsi, così come il numero degli sfollati, che ora sono 50. Come segno di solidarietà e vicinanza nell’emergenza, il Comune si è attivato per individuare un alloggio temporaneo per gli inquilini degli appartamenti inagibili. Grazie al lavoro del vice sindaco Sergio Gandi e dell’assessore alle Politiche sociali, Marcella Messina, gli sfollati sono ospitati a spese del Comune presso un ostello del centro città, il Central Hostel Bergamo. Attualmente sono 33 gli inquilini alloggiati qui, mentre gli altri sono a casa di parenti e amici o stanno tornando dalle vacanze.

Nelle giornata di giovedì si è riunito un tavolo tecnico del Comune, con l’assessorato alle Politiche sociali, quello alla Sicurezza e la polizia locale, per studiare soluzioni per rispondere al meglio ai bisogni delle persone coinvolte dall’incendio, seguendole nell’emergenza con un apposito canale di sostegno. Nella giornata di venerdì 25 agosto i residenti coinvolti nel rogo sono stati incontrati in Comune per una riunione, occasione per fare il punto sulla situazione.

Gli assessori Marcella Messina e Sergio Gandi

(Foto di Bedolis) «I tempi per ricevere l’agibilità si preannunciano lunghi, soprattutto per i civici più colpiti, quelli tra il 20 e il 24, e abbiamo bisogno di una casa, magari quelle del Comune, perché non possiamo stare in ostello per mesi», hanno raccontato alcuni sfollati. Nel frattempo i residenti hanno chiesto maggiori controlli anti-sciacalli, in attesa dei lavori.

Gli interventi

In primo luogo è stato istituito un Centro Operativo Comunale, che fa capo alla Polizia locale/Protezione civile a cui partecipano gli uffici del Comune, Vigili del Fuoco e Questura, con la funzione di fare da cabina di regia degli interventi. In particolare, rispetto alle misure riguardanti i servizi e l’accoglienza, sono stati definiti i seguenti interventi:

NUMERO PER INFORMAZIONI 329 6515717 attivo dal lunedì al venerdì, dalle 15.00 alle 18.00, a partire da venerdì 25 agosto

MAIL PER INFORMAZIONI [email protected]

APPUNTAMENTI SERVIZI SOCIALI per diverse esigenze che potranno emergere, attraverso Prenota Bergamo solo Santa Lucia via XXIV Maggio (Social Domus) con disponibilità dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 12.00

ACCOGLIENZA gratuita fino al 30 settembre 2023 presso Central Hostel Bergamo di via Ghislanzoni

SUPPORTO PSICOLOGICO offerto gratuitamente in collaborazione con l’Ordine degli Psicologi della Lombardia, con cui a luglio è stato firmato un Protocollo di Intesa per rendere strutturale una collaborazione iniziata con il Covid. Accesso attraverso i Servizi sociali

SERVIZIO DI VIGILANZA PRIVATA come presidio anti sciacallaggio nelle fasce orarie notturne

Raccolta fondi al via