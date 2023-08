Via Moroni, nuovi focolai sui tetti: vigili del fuoco in azione, controlli anche con il drone - Foto

Continuano anche mercoledì 23 agosto le operazioni in via Moroni, dove lunedì mattina è scoppiato all’ultimo piano del civico 20 e si è propagato ai vicini tetti con danni almeno altre quattro palazzine, tra i civici 12 e 40. Dopo la giornata di martedì, che era stata relativamente calma, nel pomeriggio di mercoledì a causa del grande caldo si sono riattivati alcuni focolai fra le travi in legno dei tetti.

Via Moroni, nuovi focolai nel pomeriggio di mercoledì 23 agosto.

I vigili del fuoco, già presenti con la polizia locale per aiutare gli sfollati a recuperare i beni di prima necessità negli alloggi danneggiati, sono quindi intervenuti per spegnere le fiamme e raffreddare le travi. Una squadra dei vigili del fuoco specializzata ha fatto alzare in volo anche un drone dotato di termocamera, che ha sorvolato le palazzine e ha permesso di individuare e spegnere almeno tre focolai. La situazione è sotto controllo e monitorata.

La preparazione del drone Focolaio sul tetto L’autoscala

(Foto di Bedolis)

Sfollati

Gli sfollati sono 43, tutti residenti tra i civici 14 e 30, e da due notti non dormono a casa. In 26 sono ospitati a spese del Comune di Bergamo presso un ostello del centro città, il Central Hostel Bergamo, dove martedì hanno ricevuto la visita del vicesindaco Sergio Gandi e dell’assessore alle Politiche sociali Marcella Messina. Altri hanno preferito accomodarsi da parenti e amici, consolandosi con l’affetto dei propri cari. Qualcuno è ancora in vacanza e si sta attivando per tornare a Bergamo, preoccupato dalla situazione, come hanno già fatto un paio di inquilini rientrati nelle ultime ore. Una ventina gli appartamenti inagibili, tra i civici 14 e 30. Mentre ammontano al doppio, ad una quarantina circa, le unità immobiliari coinvolte nel rogo, che ha danneggiato una superficie di 300 metri quadrati.

L’autoscala

(Foto di Bedolis) I vigili del fuoco

(Foto di Bedolis) Residenti con il materiale

(Foto di Bedolis)

Lavori