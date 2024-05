Via Statuto, cedro di 15 metri cade sulla strada. Ora si teme per il «gemello» - Foto e video

Momenti di paura nel pomeriggio di lunedì 27 maggio a Bergamo, dove un cedro di 15 metri è caduto in mezzo alla strada, in via Statuto, probabilmente come conseguenza del maltempo delle scorse settimane. Solo per caso nessuno stava passando in quel momento - né a piedi né in auto - lungo la via che si trova in centro, vicino al comando provinciale e all’Accademia della Guardia di finanza.

La caduta, che non ha causato feriti, poco dopo le 14: i vigili del fuoco hanno liberato la strada che era bloccata in entrambe le carreggiate da tronco e rami. L’albero, alto una quindicina di metri, era collocato in un’area verde: a causare la caduta il maltempo di questi giorni.

Cade albero in via Statuto. Video di www.bergamotv.it